В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта

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В связи с проведением Дня памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет временно ограничено движение транспорта (за исключением городского общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре) в период с 06:00 до 14:00 10 февраля 2021 года по улице Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина.

Также в период с 20:00 9 февраля 2021 года до 06:00 10 февраля 2021 года будут ограничены остановка и (или) стоянка транспортных средств на вышеуказанном участке.

Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением памятного мероприятия, и заблаговременно планировать свои маршруты следования.