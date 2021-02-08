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В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта

8 февраля 2021 16:10
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В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, ограничат движение транспорта

В связи с проведением Дня памяти сотрудников Главного Управления МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет временно ограничено движение транспорта (за исключением городского общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре) в период с 06:00 до 14:00 10 февраля 2021 года по улице Пионерской на участке от улицы Куйбышева до улицы Степана Разина.

Также в период с 20:00 9 февраля 2021 года до 06:00 10 февраля 2021 года будут ограничены остановка и (или) стоянка транспортных средств на вышеуказанном участке.

Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением памятного мероприятия, и заблаговременно планировать свои маршруты следования.

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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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