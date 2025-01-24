В аэропорту Самары отменили ограничения на полеты

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В аэропорту Самары Курумоч сняты временные ограничения на полеты, которые вводились утром 24 января, об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в 08:00 по московскому времени.

Утром в пятницу, 24 января, Росавиация сообщала о введении ограничений на прием и вылет самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Уфы. Отмечалось, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Также временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в Подмосковье, где отражали атаку дронов, пишет Смотрим.