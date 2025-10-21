В 2026 году жителям Самарской области пообещали качественные изменения в работе общественного транспорта

167

В 2026 году жители Самарской области заметят качественные изменения в работе общественного транспорта. Об этом глава региона Вячеслав Федорищев рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору 63.RU.

Одно из приоритетных направлений — развитие скоростного трамвая. По словам губернатора, в ближайшие 3 года в областной столице заменят 275 устаревших трамвайных вагонов на новые модели. В Тольятти же делают упор на развитие троллейбусов.

Кроме того, в регионе пересмотрят систему перевозчиков. Обновить ее хотят к началу следующего года.

«По сути мы проходим тот путь, который проходили в Москве в 10-е годы, в других регионах — в 15-е. У нас не будет большого количества частных перевозчиков, не будет монополистов, которые доминируют над малыми предприятиями. У нас будет буквально 2−3 частных игрока и сильные муниципальные предприятия», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Отдельно стоит вопрос о транспорте в новом районе вокруг стадиона «Самара Арена», который сейчас активно проектируют. Это будет беспилотный район, пишет 63.ру.

«Там однозначно будет легкое метро. Мы уже даже определили, где будут стоять транспортно-пересадочные узлы, где будут стоять станции. Эта работа ведется в полном ходу», — заявил губернатор.