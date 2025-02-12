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В 2024 году в губернии пригородным железнодорожным транспортом перевезено более 8 млн пассажиров

12 февраля 2025 14:31
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Развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок – одна из приоритетных задач транспортной отрасли региона.

В 2024 году в Самарской области услугами пригородного железнодорожного транспорта воспользовалось 8,33 млн человек, что на 5% больше, чем в 2023 году (7,92 млн человек). Перевозки пассажиров электричками осуществляет АО «Самарская пассажирская пригородная компания», учредителями которой выступают Правительство Самарской области (51%) и ОАО «Российские железные дороги» (49% акций).

Для обеспечения работы пригородного железнодорожного транспорта ежегодно в бюджете Самарской области предусматривается финансирование для аренды инфраструктуры ОАО «РЖД», подвижного состава и оплаты работы персонала. Кроме того, областным бюджетом обеспечивается возможность доступной оплаты за проезд, а также льготной стоимости проезда для отдельных категорий граждан – студентов, школьников, граждан - получателей социальной услуги, членов семей участников СВО. Всего на организацию пригородного железнодорожного сообщения в 2024 году направлено более 750 млн рублей. 

По заказу Правительства Самарской области пассажирские перевозки осуществлялись по 7 направлениям: Самара – Сызрань, Самара – Похвистнево, Самара – Тольятти, Жигулевское Море – Отвага, Самара – 1236 км - Бузулук, Сызрань – Рачейка и Сызрань – Репьевка. Наибольший пассажиропоток зафиксирован в направлениях Сызрани (3,18 млн человек), Тольятти (2,76 млн человек) и Похвистнево (2,22 млн человек).

Скоростными поездами «Ласточка» в предыдущем году воспользовалось 1,53 млн человек, из которых 1,18 млн в направлении Тольятти, 215,7 тысяч человек в направлении Жигулевска и 133,7 тысяч человек в направлении Сызрани.

Развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок – одна из приоритетных задач транспортной отрасли региона. Так, 13 января 2025 года по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, до станции Новокуйбышевская продлено движение скоростного электропоезда «Ласточка», ранее следующего по маршруту Тольятти – Самара. Также ведется работа по замене устаревшего подвижного состава. В 2025 году в рамках этой задачи запланирован ввод в эксплуатацию электропоезда нового поколения типа ЭП2Д составностью 4 вагона для курсирования в направлении Самара – Похвистнево.

Теги: Самара

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