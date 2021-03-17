Умные остановки в Самаре пока делать не будут

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Под современный проект власти готовы отвести 350 точек.

В Самаре заморозили крупный инвестиционный проект. Речь идет об обустройстве умных остановок. Об этом рассказал в интервью 63.RU руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

— Мы обсуждали проект умных остановок с «Ростелекомом». Из-за пандемии их обустройство отложили, и сейчас сроков у нас нет. Нужно слово инвестора. Мы же со своей стороны готовы предоставить 350 мест, — сообщил чиновник.

Умные остановки уже ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде. Стены в таких павильонах представляют собой большие экраны, на которых выводят изображение карты города. Горожане, ожидая транспорт, смогут ознакомиться с каталогом достопримечательностей, гостиниц, ресторанов и кафе. Также остановки оборудованы системами оповещения (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций), видеонаблюдения и распознавания лиц, а также кнопкой вызова экстренных служб.

О планах обустройства умных остановок в Самаре стало известно летом 2020 года. Тогда Владислав Зотов говорил о том, что в Самаре собираются обновить 300 остановочных площадок общественного транспорта.