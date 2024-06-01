У электрички Самара-Жигулевское море появились новые остановки

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Электричке, которая курсирует между Самарой и Жигморем, назначили дополнительные остановки. С сегодняшнего дня пассажиры смогут напрямую добираться до станции «Пискалы».

— С 1 июня АО «Самарская ППК» назначает остановку на станции «Пискалы» и на станции «Канал» пригородному поезду № 6014/6013 сообщением Самара (отправление 17:15) — Жигулевское море (прибытие в 19:20). Время прибытия на станции: Пискалы 19:06–19:07, Канал — 19:15–19:16, — сообщили в Куйбышевской железной дороге (КбшЖД).

С марта внесли и другие изменения в работу электропоезда. Связаны они с тем, что «Ласточку» периодически меняют на другой состав. Представители КбшЖД объясняли 63.RU, что кроется за этой формулировкой. По их словам, «Ласточку» заменяют на маршрутах из-за планового и внепланового ремонта, пишет 63.ру.