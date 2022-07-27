Стало известно, когда запустят «Валдаи» в Самарской области

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На сайте компании «Волга Трэвел» обновили расписание пассажирских судов типа «Валдай». Рейсы будут ежедневными. Стартуют с четверга, 28 июля.

От Самары до Ширяево и обратно предусмотрено по 4 рейса в день. Первый отправляется из Самары в 9:00. Второй в Ширяево — в 11:00. Третий — в 16:00 и последний в 18:00.

Из Ширяево в Самару можно будет уехать в 10:00, 12:00, 17:00 и 19:00.

«Действует ограничение: не более 1 ребенка на руках 1 взрослого. Дети до 15 лет совершают речную прогулку в сопровождении взрослого. Льготы для иных категорий граждан не предусмотрены», — предупреждают перевозчики.

Время в пути — 40 минут. Стоимость билетов — 700 рублей для взрослых, 500 рублей для детей, пишет Другой Город.