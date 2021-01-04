Сообщается, где в Самаре планируют построить метро

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В столице региона возобновляется работа по строительству метро. В первую очередь это коснется станции «Алабинская». В ближайшее время там будут проводиться завершающие работы по оборудованию перегонного тоннеля и камеры съездов.

Также, после завершения работ на «Алабинской», планируется строительство станции «Самарская».Тоннель проложат под улицей Самарской от Ново-Садовой до Самарской площади. Саму станцию построят в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной.

Приступить к работам планируют не ранее 2022 года. По предварительной оценке специалистов, на строительство станции потребуется 3–4 года.

Помимо этого, в региональном Министерстве строительства, сейчас есть планы на постройку второй ветки метро в Самаре. Она пройдет от Фрунзенского моста до железнодорожного вокзала под землей — вдоль берега реки Самары, сообщает ГТРК Самара.

Длина второй ветки метро составит более 9 км и будет состоять из 6 станций:

«Хлебная площадь» — под Фрунзенским мостом,

«Вокзальная» — на эстакаде, над старым зданием пригородных касс,

«Клиническая» — на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса,

«Карла Маркса» — на пересечении улицы Карла Маркса с улицей Гагарина над действующей станцией метро «Московская»,

«Революционная» — на пересечении улиц Революционной и Ново-Московской,

«Орловская» — на Московском шоссе между улицами Авроры и Энтузиастов.

Разработку проекта первого этапа работ запланировали на 2022–2024 годы.



Еще региональные власти хотят проложить «легкое» метро по Московскому шоссе до Центрального автовокзала с пятью станциями и еще одну линию от станции «Московская» до будущей станции «12-я станция» в поселке Соцгород, сообщает 63.ru