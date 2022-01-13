Снегопад 13 января парализовал движение в Самаре

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Снегопад начался в Самарской области 13 января 2022 года. Утром в областном центре он практически остановил движение транспорта.

Затруднения наблюдаются на всех основных трассах города. Пробки, по данным сервиса «Яндекс. Карты» на 8:30, оценивались в 9 баллов.

Встало Московское шоссе от проспекта Кирова до улицы Авроры. Участок длиной в 4,5 километра автомобилисты преодолевают за 42 минуты.

Серьезные затруднения на улице Ново-Вокзальной от Ново-Садовой до Победы. Здесь приходится стоять 29 минут, скорость потока не превышает 10 км/ч.

Также в Самаре в пробках встали:

Южное шоссе, улица Авроры, Южный мост, улица Авроры от поста ГИБДД до улицы Промышленности. Скорость потока – 12 км/ч, длина – 4.3 км, время проезда – 21 минута;

улица Гагарина от улицы Карбышева до Московского шоссе. Скорость потока – 10 км/ч, длина – 3.1 км, время проезда – 19 минут;

улица Авроры, от Аэродромной улицы до Московского шоссе. Скорость потока – 12 км/ч, длина – 2.9 км, время проезда – 15 минут;

улица Ново-Садовая от улицы Потапова до проспекта Масленникова. скорость потока – 8 км/ч, длина – 2.5 км, время проезда – 19 минут;

улица Ново-Садовая от проспекта Кирова до улицы Шверника. Скорость потока – 5 км/ч, длина – 2.4 км, время проезда – 27 минут;

Московское шоссе от улицы Николая Панова до улицы Мичурина. Скорость потока – 8 км/ч, длина – 2 км, время проезда – 15 минут.

Есть пробки и в Тольятти. Наиболее серьезный затор образовался на улице Автостроителей от улицы 70 лет Октября до улицы 40 лет Победы. 6-километровый участок водители преодолевают на 18 минут. Затруднения также на улице Лесной, на Автозаводском шоссе от улицы Горького до Южного шоссе. Стоять приходится 13 минут. 12-мнутный затор на Лесопарковом шоссе Автоградаот кругового движения до остановки санаторий Надежда.

Напомним, о мощном снегопаде, который обрушится на Самарскую область, синоптики предупреждали заранее. В 63 регионе из-за сильного снега объявлено штормовое предупреждение, пишет ГТРК Самара.