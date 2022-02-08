Скоростные суда до Ширяево могут запустить в 2022 году

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Речной флот Самарской области планируют частично обновить. Об этом можно судить из проекта поправок в транспортную программу региона, которую опубликовали на сайте Минтранса.

Первое приобретение чиновники запланировали уже в 2022 году.

— Для возобновления скоростных перевозок в село Ширяево и монастырь в Винновке необходимо купить судно «Валдай 45Р». В 2022 году на эти цели выделят 5,8 миллиона рублей, — следует из опубликованных документов.

По словам представителей Минтранса, дорога из Самары до Ширяево будет занимать 40–50 минут. Для сравнения: на аналогичную поездку на теплоходе класса «Ом» пассажиры тратят около 4 часов.

Кроме «Валдая» региональные власти планируют приобрести еще два пассажирских плавсредства. Речь идет о двух судах на воздушной подушке «Метеор-120Р». Их покупка запланирована на 2023 год. Предполагается, что они будут курсировать по маршруту Самара — Ульяновск — Казань.

Вторая часть программы предполагает выделение субсидий для перевозчиков. Только в 2023 и 2024 годах на перевозки на «Валдае» в бюджете заложили 23,5 миллиона рублей. А обслуживание «Метеоров» оценили в 154 миллиона рублей. Однако в эту сумму, судя по всему, входит и покупка судов, пишет 63.ру.