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Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару

1 октября 2022 11:28
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Сегодня торжественно запустили пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару

Сегодня, в День компании ОАО «РЖД» торжественно запустили современный пригородный поезд «Ласточка» из Тольятти в Самару.

В мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Калинин, глава городского округа Тольятти Николай Ренц, жители и гости города Тольятти.

С сегодняшнего дня «Ласточки» стартуют новым маршрутом и свяжут крупнейший центр Самарской области со столицей региона.

Ежедневно скоростные электропоезда будут совершать по четыре рейса в каждом направлении. Время в пути – менее двух часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море.

Со станции Самара в Тольятти «Ласточки» будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении скорый пригородный поезд будет отправляться в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время указано местное.

От железнодорожного вокзала Тольятти к запуску скорого пригородного поезда «Ласточка» введен в расписание автобусный маршрут №8 до Нового города, состыкованный с расписанием скорых поездов. Также на станции Тольятти для автолюбителей будут работать бесплатные перехватывающие парковки.

С целью обеспечения транспортной доступности и сохранения уровня комфорта для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море и обратно, с удобной пересадкой на поезда «Ласточка» на станции Жигулевское Море.

Билеты на скорые поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость «разового» билета – 254 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%.

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