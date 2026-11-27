У самарского метро есть рекорд, за который оно попало в путеводители: по длине линий это самый короткий метрополитен России — всего 12,6 километра. Для сравнения: чтобы «проехать всю линию целиком», москвичу понадобится добраться лишь от центра до кольца. Но в этой короткой ветке уместилась сорокалетняя история с военным заказом, чиновничьей драмой и незакрытой станцией, которую ждали дольше, чем строили Чернобыльскую АЭС.

Метро, рождённое в бункере

Официально подземка в Самаре открылась в декабре 1987 года, но идея родилась на два десятилетия раньше — и в самом причудливом контексте. Весной 1942 года, когда в Куйбышеве только что завершили строительство подземного командного пункта — того самого бункера Сталина, — московский институт «Метропроект» получил заказ спроектировать метро в запасной столице. К весне 1943 года проект был готов. И его положили на полку: войны было не до подземки. Зато концепция осталась: метро должно было возить рабочих к оборонным заводам Безымянки и заодно служить объектом гражданской обороны — часть документации шла с грифом секретности.

Вернулись к идее только в 1967 году, когда Куйбышев стал миллионником. И тут выяснилось, что метро — неочевидный выбор: московские специалисты из института транспортных проблем приезжали убеждать горожан, что вместо подземки достаточно скоростного трамвая. Местные врачи статистики… точнее, статистика убеждала и наоборот: краевед Владимир Самарцев вспоминал, что первый секретарь обкома Владимир Орлов, доказывая необходимость метро лично Брежневу, приводил цифру, которая «поразила впечатлительнейшего и добрейшего Леонида Ильича»: в утренний час пик на квадратном метре трамвайного салона безымянских маршрутов ехали в среднем по 11 рабочих. Брежнев утвердил метро.

Стройка всем миром

Метро начали копать в 1980 году — и, по иронии судьбы, сначала в самом центре города: вынули грунт на перегоне «Российская» — «Октябрьская» (будущая «Алабинская»), проложили первые сотни метров тоннелей… и законсервировали. Руководство решило быстрее открывать участок в Юнгородке, где проходные крупнейших заводов — метро строили прежде всего для них. Центральный перегон пролежал в консервации почти 30 лет.

В стройке участвовали 17 организаций, около двух тысяч человек — от инженеров-горняков и мостостроителей до студентов и старшеклассников. Здесь отработали технологии, ставшие передовыми для страны: второй в СССР щитовой комплекс дал рекордную скорость проходки — 120 метров в месяц, а перегон «Кировская» — «Безымянка» прошли щитом под действующими железнодорожными путями не останавливая движение поездов. Геология под Самарой, впрочем, сюрпризов не принесла: строители сетуют, что не обнаружили ни кладов, ни тайных ходов — только отдельные военные захоронения.

26 декабря 1987 года: «как в Москве»

Первый участок открыли к 70‑летию Октябрьской революции: 25 декабря подписали акт приёмки, 26‑го пошли поезда. Четыре станции — «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и «Победа» — и 4,5 километра пути, пятое метро РСФСР и двенадцатое в СССР. Куйбышевцы катались буквально ради процесса: первый пассажирский поток заходил в вагоны, доезжал до конечной, выходил посмотреть на платформу — и снова заходил в поезд. К январю 1988 года подземка приняла миллионного пассажира, к осени — десяти­миллионного. Директор метрополитена Сергей Шамин сохранил символичный кадр тех дней: на фоне станции «Юнгородок» — повозка, запряжённая лошадью.

К открытию метро сочинили даже гимн со строчкой в припеве: «У метро пути стальные, не грозит им снег и зной…». А за пять последних дней 1987 года подземкой воспользовались свыше 400 тысяч человек.

Традиция «под ёлочку» — и хронические опоздания

С тех пор за самарским метро закрепилась особая черта: почти все станции открывали накануне Нового года — «Советская» в 1992‑м, «Гагаринская» в 1993‑м, «Московская» в 2002‑м, «Российская» в 2007‑м. Для горожан это действительно был подарок, но и самый медленный метрополитен страны. «Московскую» готовили с 1990 года, а открыли в 2002‑м — 12 лет ожидания; «Российская» шла к пассажирам 15 лет; «Алабинская» — 8. Метростроевцы сами иронизировали: «Московскую» вместо четырёх лет строили 13. Виноват в первую очередь 1992 год: метрополитен вывели из‑под федерального министерства и передали городу — стройка рассыпалась на тонкие муниципальные ручейки.

Одна из станций так и не родилась. По первоначальному проекту у проходных авиазавода должна была стоять подземная «Крылья Советов» — а «Юнгородок» считался временной, построенной для ускорения пуска. Тоннели к «Крыльям» выкопали и законсервировали; они лежат под землёй до сих пор.

Шедевры в мраморе и самое глубокое место

При всей миниатюрности сети у самарского метро есть что показать. Любимцы горожан — «Безымянка» с мраморно‑мозаичной летописью в колонном зале и «Победа» с витражным панно, посвящённым Дню Победы: неожиданно светлое и праздничное для подземелья. Считается, что самая красивая станция ветки — «Гагаринская»: она же и самая глубокая в сети, 17,5 метра под землёй. А на перегоне «Спортивная» — «Гагаринская», по словам ветеранов, глубина превышает 40 метров — пассажирам в поездах иногда закладывает уши.

Есть и «культурная» слава: в 2011 году на станции «Московская** пять ночей подряд снимали фильм‑катастрофу «Метро» — сцену затопления по роману Дмитрия Сафонова. Поезда на время съёмок не ходили, массовку набирали из самарцев, а в картине играли 14 самарских актёров. Кстати, режиссёр фильма — самарец Антон Мегердичев, а съёмки шли именно там, где толпа спускается в подземку: реальная станция с реальными эскалаторами.

«Театральная»: самая долгая стройка века

После «Алабинской» в 2015 году движение встало: первую линию замыкала станция «Театральная», под которую заложили инфраструктурный кредит — 10,3 млрд рублей на 15 лет под 3% годовых. А дальше сюжет ушёл в детектив: при строительстве «нашёлся» архитектурный памятник, оказавшийся в нескольких метрах от котлована; в зону стройки попали 113 участков и 243 дома, жители судились с Минстроем области за размер компенсаций; в итоге по станции разгорелось уголовное дело — экс‑министр строительства Михаил Асеев и экс‑глава областного правительства Виктор Кудряшов обвинялись в завышении стоимости и оплате без госэкспертизы. Сроки сдвигались год за годом. dzen.ru

Но, как и положено в «Самарских историях», развязка близко: по данным областного Минстроя на конец 2026 года, «Театральная» почти готова — идёт облицовка, монтаж систем и укладка постоянного рельсового пути. Технический прогон поезда запланирован на первый квартал 2027 года, ввод в эксплуатацию — на второй. Это будет 11‑я станция ветки и точка, где «Алабинской» наконец откроют второй путь: сейчас поезда ходят от неё челноком, потому что разворачиваться составу попросту негде. А врио министра строительства уже анонсировал «на повестке» вторую ветку — от железнодорожного вокзала до «Московской».

Три факта для соцсетей

Самое короткое метро России. Всего одна линия, 10 станций (скоро — 11) и 12,6 километра пути — при этом за 37 лет подземка перевезла свыше 665 миллионов пассажиров.

Всего одна линия, 10 станций (скоро — 11) и 12,6 километра пути — при этом за 37 лет подземка перевезла свыше 665 миллионов пассажиров. Запах, как в Москве. Тот самый характерный «запах метро» в Самаре — от пропитанных специальным составом шпал, защищающих тоннель от сырости. На основе этого аромата в столице даже выпускали духи.

Тот самый характерный «запах метро» в Самаре — от пропитанных специальным составом шпал, защищающих тоннель от сырости. На основе этого аромата в столице даже выпускали духи. Имя в честь человека, который выстрадал метро. В 2013 году подземке присвоили имя Алексея Росовского — председателя горисполкома 1964–1982 годов, того самого, кто пробивал строительство через Госплан и обком.

Сегодня метро остаётся самым быстрым транспортом города: путь от «Победы» до «Юнгородка», на трамвае занимавший полчаса, поезд проходит за семь минут. И пусть ветка короткая — самарская подземка умудрилась прожить судьбу, которой хватило бы на три метрополитена: военный проект, «подарок Брежневу», стройка всем миром и сорокалетняя эстафета станций, которые открывались ровно под бой курантов.