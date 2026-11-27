У самарского стадиона судьба как у ракеты: стартовали громко, потом падали, взрывались rumors и в итоге всё-таки вышли на орбиту. «Солидарность Самара Арена» — крупнейшая арена Поволжья и одно из самых необычных спортивных зданий страны: металлический купол весом 13 тысяч тонн диаметром около 330 метров. Для сравнения: «Лужники» по диаметру меньше. Самарцы быстро присвоили стадиону народное имя — «Космос Арена» — и это не случайно: город, где собирают ракеты «Союз», получил стадион, созвучный своей главной отрасли.

Стрелка, ипподром и «Сохуар»

История началась не с космоса, а с бюрократической драмы. Первоначальный проект размещал стадион на стрелке Волги и Самары — эффектно, но дорого: там нужны были почти полная замена всех коммуникаций, огромные насыпные работы, к тому же это зона возможного затопления. Проект одобрила даже ФИФА, но самарские архитекторы и градостроители дружно протестовали. Перебрали варианты: территорию завода имени Масленникова, остров Коровий, район Красного Пахаря, ипподром. В итоге выбрали самую высокую точку города — район Радиоцентра, на склоне холма Жареный Бугор. Стадион стал виден чуть ли не со всех концов города — на этот счёт, судя по всему, и рассчитывали.

Пока шли споры о месте, болельщики «Крыльев Советов» уже придумали стадиону имя — «Сохуар» (СОХутор + Радиоцентр... впрочем, вы сами всё поняли). Название не прижилось, а вот «Космос Арена» — прижилось, хотя официально его ни разу не утвердили.

Самый проблемный стадион чемпионата

Строить начали 21 июля 2014 года — символическую капсулу закладывал лично Владимир Путин вместе с министром спорта и губернатором. А дальше начался сюжет, который журналисты позже так и назовут: «Самара Арена — самый проблемный стадион ЧМ-2018».

Смета вырастала трижды: с 13,2 миллиарда рублей до 16-ти, а затем и вовсе до 18–19 миллиардов — после падения рубля и уточнения проекта. Генподрядчик ПСО «Казань» замораживал стройку, судился с партнёрами по монтажу купола, а Ростехнадзор регулярно выписывал предписания. Весной 2018-го, за два месяца до мундиаля, на арене всё ещё не было газона: трава уже выросла — но в Германии, откуда её ждали, когда установится тёплая погода. Корреспондент «Спорт-Экспресса» тогда писал: Самара — единственная из двенадцати арен, чьи сроки отставали сразу на два месяца.

Стадион сдали последним из всех двенадцати — за полтора месяца до начала чемпионата. Первый тестовый матч прошёл 28 апреля 2018 года: «Крылья Советов» против воронежского «Факела» — и первые «Крылья» на новой арене победили, 2:1.

Проект «Сфероид»: почему стадион похож на летающую тарелку

Рабочее название проекта — «Сфероид». Идея архитекторов — отсылка к космической истории Самары: здесь работает завод «Прогресс», выпускающий ракеты «Союз». У стадиона нет прямых аналогов среди российских арен: металлические конструкции высотой около 60 метров охватывают чашу целиком, крыша закрывает все секторы, а её площадь — 76 тысяч квадратных метров. Под трибунами работает инфракрасный обогрев — болельщикам комфортно в любую погоду, а на высоте 44 метров к конструкциям подвешены два информационных экрана площадью 172 квадратных метра каждый.

Кстати, по первоначальному замыслу фасад должен был быть стеклянным — прозрачным, «прозревающим» в космос. В процессе экономии его заменили почти целиком на металл.

Месяц мировой славы

С 17 июня по 7 июля 2018 года на арене прошло шесть матчей чемпионата мира, и трибуны видели болельщиков из двенадцати стран. Отгремели: Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Россия — Уругвай (который для нас закончился грустно — 0:3), Сенегал — Колумбия. А потом — плей-офф высшей пробы: Бразилия — Мексика с Неймаром в составе и четвертьфинал Швеция — Англия, где англичане впервые с 1990 года вышли в полуфинал ЧМ.

Через три недели после мундиаля «Крылья Советов» уже играли здесь матч РПЛ против ЦСКА — при 39 137 болельщиках на трибунах. А всего за месяц до этого, 6 мая 2018-го, именно на этой арене самарцы вернулись в высший дивизион: победа над «Кубанью» при рекордных для стадиона 40 619 зрителях.

Банки вместо космонавтов

В 2021 году стадион пережил ещё одну драму — уже нейминговую. Владелец ГАУ «Самара Арена» подписал договор с самарским банком «Солидарность», и арена официально стала «Солидарность Самара Ареной». Первая в истории России сделка нейминга для клуба из второго дивизиона! Сколько заплатил банк — не раскрывают: по контракту цифры можно огласить не раньше 2028 года. Народное имя «Космос Арена», впрочем, живёт своей жизнью — так стадион по-прежнему называют болельщики.

Три факта для соцсетей

374 недостатка. В 2021 году «Самара Арена» подала иск к генподрядчику со списком из 374 пунктов: протекающая крыша, неработающие прожекторы, разрушение бетона на трибунах и целых 83 замечания к системе кондиционирования.

В 2021 году «Самара Арена» подала иск к генподрядчику со списком из 374 пунктов: протекающая крыша, неработающие прожекторы, разрушение бетона на трибунах и целых 83 замечания к системе кондиционирования. Две треснувшие балки. В феврале 2021 года на арене одновременно лопнули две горизонтальные металлоконструкции, и стадион закрыли на ремонт — как раз перед подписанием договора нейминга.

В феврале 2021 года на арене одновременно лопнули две горизонтальные металлоконструкции, и стадион закрыли на ремонт — как раз перед подписанием договора нейминга. Финал Кубка России. В мае 2019-го стадион принимал финал Кубка России: «Локомотив» против «Урала» — 1:0.

Сегодня стадион — домашняя арена «Крыльев Советов», вокруг него разбита лесопарковая зона, а вид на металлический купол с холма Жареный Бугор стал ещё одной открыткой Самары. Ирония истории: проект, который хотели назвать «Космос Ареной» и который принесли в жертву смете и срокам, в итоге всё-таки получил космическое имя — просто не из документов, а из уст болельщиков.