Если бы вы спросили у жителя Волгограда, Казани или Нижнего Новгорода, как выглядит самый узнаваемый силуэт их города, он бы задумался. Самарец ответит сразу: две остроконечные башни из красного кирпича на улице Фрунзе. Храм Пресвятого Сердца Иисуса, он же просто «костёл на Фрунзе», — один из визуальных брендов Самары, наравне со Спасской башней для Москвы и разводными мостами для Петербурга. И у этого здания, в отличие от большинства городских легенд, история интереснее любой выдумки.

Костёл, ставший кирхой

Первую попытку построить католический храм в Самаре предприняли ещё в начале 1860‑х годов. Инициатором стал купец 2‑й гильдии Егор Аннаев — человек в своём роде уникальный: самарец, принявший католичество. Он согласовал проект, вложил деньги и почти достроил здание на Куйбышева. Но в 1863 году вспыхнуло восстание в Варшаве, поляки (а большинство самарских католиков были именно поляками) впали в немилость — и стройку заморозили. Сдаваться Аннаев не стал и в 1865 году составил дарственную: недостроенный храм передавался лютеранской общине. Немцы собрали пожертвования, докончили здание — и в 1864 году будущий костёл стал кирхой.

Католикам же пришлось ждать ещё почти сорок лет. В 1888 году купец австрийского происхождения Иосиф Дочар построил на Саратовской улице (ныне Фрунзе) деревянную каплицу, а к 1900 году община наконец накопила больше 70 тысяч рублей на каменный храм.

Строительство: учителя и соученики

Проект костёла в 1901 году создал московский архитектор Фома Богданович‑Дворжецкий — преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества и, между прочим, учитель легендарного авангардиста Константина Мельникова. Строительством руководил самарский зодчий Александр Щербачёв, учившийся с Богдановичем в одной Академии художеств.

Работы вели нижегородские каменщики, а за усердие Щербачёв получил от польской общины изящный знак благодарности — блюдо с дарственной надписью. Уже к февралю 1906 года храм был готов, и 12 февраля его освятили.

В проекте, впрочем, есть недосказанность: по первоначальному плану над храмом должна была подняться ещё и центральная башня с ангелом на пинакле. Её так и не возвели — и место она занимает до сих пор: там стоит деревянная колокольня 1906 года, которая ни разу не реставрировалась. Кстати, здание сложено не из камня, как «родственники» в Германии и Польше, а из красного самарского кирпича.

Орган, витражи и танцы

Внутри храм выглядел роскошно: стрельчатые своды, витражи, три нефа, и — выписанный из Австрии за 5 тысяч рублей орган, вершина технической моды того времени. Костёл с самого открытия был не только местом молитвы: здесь устраивали благотворительные танцевальные вечера, работала библиотека с читальным залом, а во время Первой мировой войны приход кормил и обогревал беженцев.

Как костёл стал музеем (и почему это его спасло)

Действовал храм до начала 1920‑х, потом его закрыли и разграбили. Дальше — целая чехарда: кинотеатр, детский театр, театральный техникум, клуб строителей. В 1938 году здесь открылся антирелигиозный музей, а с 1941 по 1993 год здание занимал краеведческий музей — точнее, его зоологический отдел. Ирония истории: именно статус «культурного учреждения» уберёг здание от сноса, хотя интерьеры от этого не легче не стали.

Дали в алтаре: самая необычная деталь

В 1991 году храм вернули католической общине, первая месса прошла в канун Рождества — 24 декабря 1991 года. Но главной неожиданностью стал алтарь. Ирландский священник Томас Донахи, возглавивший возрождавшуюся общину, давал обет: восстановить храм в России так, чтобы в алтаре была копия картины Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста». В 2000 году самарский художник Виталий Горковенко перенёс полотно на стену алтаря — и, по данным прихода, это единственная в мире копия картины Дали в действующем католическом соборе.

Сама картина — вещь парадоксальная: Дали отказался от традиционных атрибутов распятия — гвоздей, тернового венца, крови — и изобразил распятие сверху вниз, «глазами Бога-Отца», вдохновившись видением испанского монаха XVI века. Фреску не раз критиковали за неканоничность, но она осталась, а во время ЧМ‑2018 туристы из католических стран ходили в костёл именно за ней.

Бонусом: три факта для соцсетей

Поющие кресты. В ветреную погоду кресты на шпилях костёла вибрируют и издают звук, похожий на стон или визг — эффект заметили после установки новых крестов.

В ветреную погоду кресты на шпилях костёла вибрируют и издают звук, похожий на стон или визг — эффект заметили после установки новых крестов. Упавшая башня. Весной 2008 года с северной стороны здания не пережила зимовку одна из башен — реставрацию пришлось начинать заново, полный цикл закончился только к 2015 году.

Весной 2008 года с северной стороны здания не пережила зимовку одна из башен — реставрацию пришлось начинать заново, полный цикл закончился только к 2015 году. Символика в архитектуре. Две башни костёла символизируют Отца и Сына, а фасад — Святого Духа, единого с ними. Объяснение сохранилось в устной традиции прихода.

Сегодня костёл открыт для посещений по адресу Фрунзе, 157 — пускают всех, независимо от веры; раз в месяц здесь дают органные концерты, а с 2021 года храм носит статус объекта культурного наследия федерального значения.

Если нужно, могу сделать из этого текста короткую версию под соцсети (пост с 3–5 фактами) или адаптировать под карточку-лонгрид: с подзаголовками-крючками и текстом для фотографии.