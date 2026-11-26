Паровоз и покойники: как выбирали место

Началось всё в 1874 году, когда император Александр II утвердил устав акционерного общества Оренбургской железной дороги: за три года нужно было протянуть рельсы от берега Волги у станции Батраки (нынешний Октябрьск) через Самару до Оренбурга. Подряд получил инженер Константин Михайловский, а за размещение станции взялась городская дума — и застряла. Для станции первого класса нужна была большая площадка, а место в растущем городе дорогого стоило. После долгих прений 24 апреля 1875 года выбрали окраину — «между старым и новым кладбищем». Часть самарцев возмущалась: гудки паровозов, говорили они, будут тревожить покойников. Думали, впрочем, недолго: 30 июля 1875 года строительство вокзала уже началось.

Проект выполнил петербургский архитектор Николай де Рошефор — тот самый, что годом позже построил почти близнеца в Оренбурге (в разных источниках фамилия встречается и как «Рошфор», это один человек). Вокзал в стиле итальянского ренессанса не был вокзалом в современном смысле — это был дворец: рустованный первый этаж, портал с тремя арочными входами, два четырёхэтажных ризалита по бокам и трёхэтажный центр с полукруглым фронтоном и гербом под царской короной. Внутри — два пассажирских зала для публики I и II классов, буфет и кассы. Зато уже 12 августа 1875 года «Самарские губернские ведомости» зафиксировали исторический момент: «Сегодня совершилось событие действительно знаменательное для нашего края: впервые раздался в Самаре свисток паровоза». Первые паровозы завода Зигеля и вагоны Людиновского завода Мальцова доставили сюда, конечно, по воде. Официальное открытие линии состоялось 1 января 1877 года.

Железная дорога мгновенно начала перестраивать и город. Уже в мае 1876-го у вокзала заложили часовню во имя Иверской Божьей Матери — в память об избавлении губернии от голода 1873 года, а в 1879-м рядом открыли техническое училище «для приготовления учеников к различной технической службе на железной дороге» — нынешний колледж железнодорожного транспорта имени Буянова. А главную водную преграду победили позже: Александровский мост через Волгу по проекту инженера Белелюбского открыли 30 августа 1880 года — до этого пассажиров летом возили на паромах, а зимой по льду.

Дворец, который стал визитной карточкой

Вокзал прожил в первом здании 120 лет. Это был самый значимый архитектурный объект Самары своего времени — «визитная карточка» города. Здание менялось в 1900 и 1914 годах, а самая большая реконструкция прошла в 1930–1935-х, когда вокруг выросли вокзальная милиция и служебные корпуса. Цифры старого вокзала сегодня кажутся трогательными: общая площадь — 3380 квадратных метров, вместимость — 980 человек, а полезной площади на одного пассажира приходилось чуть больше квадратного метра. Среднесуточная пропускная способность — 1700 человек.

Через старый вокзал прошла вся история города. 14 июля 1904 года на привокзальной площади торжественно встречали императора Николая II. В октябре 1944 года станцию электрифицировали. А 30 августа 1980-го станция пережила и трамвайные кольца на соседней площади Революции, и все смены эпох.

Десять дней Есенина в «проклятой Самаре»

Апрель 1921 года — самая знаменитая страница вокзальной биографии. На станции Самара около десяти дней простаивал специальный вагон первого класса с бронированными зелёными стенками — бывший вагон главы грузинской церкви, с салоном, двумя купе и столиком под пишущую машинку. В нём ждал попутного поезда в Туркестан Сергей Есенин. Ждать было мучительно: конец апреля, а вдоль дорог снег, только что пережитые проблемы с Москвой, да ещё весть о смерти Анны Сердановской — юношеской любви поэта.

Из этого ожидания родились одни из самых известных есенинских строк: «Сейчас сижу в вагоне и ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару и не пойму никак, действительно ли я ощущаю всё это или читаю „Мёртвые души“ с „Ревизором“». Поэт жаловался другу Анатолию Мариенгофу на холод, на дороговизну (масло в Москве стоило 16–17 рублей, а здесь 25–30) и на то, что «бурливой голове трудно думается в такой тряске». Правда, нашлось и хорошее: с тоски Есенин вышел на платформу, прочитал в стенной газете заметку об имажинистах и познакомился с местными любителями поэзии. Так появился литературный вечер в Клубе железнодорожников и дарственная надпись на книге «Исповедь хулигана»: «Сереже Любимову. Сережа Есенин. 1921 Самара май 3». Заодно в этих же краях — родины его друга-поэта Александра Ширяевца — дописывались главы «Пугачёва». Так что «проклятая Самара» в итоге что-то да Самаре и дала.

Как старый вокзал дожил до конца века

К началу 1990-х здание было старше столетия, а внутри — деревянные перекрытия, которые уже не отвечали никаким нормам безопасности. В конце 1990-х его решили законсервировать, а потом снести поэтапно — на смену готовился новый вокзал, который тогда называли не иначе как «стройкой века». Сносить пришлось аккуратно: движение поездов через станцию Самара не останавливалось ни на один день.

Шпиль, который ставил вертолёт

Летом 1996 года, в канун Дня железнодорожника, заложили первый кирпич нового вокзального комплекса. Работы велись по специально разработанной временной технологии — пассажиры ходили мимо стройки. Через три года открылся первый пусковой комплекс: распределительный зал с лифтами, электронными табло и 155 камерами видеонаблюдения — по меркам 1999-го это звучало как космос. Тогда же построили пешеходный тоннель длиной свыше 240 метров, связавший площадь с платформами. В июне 2000-го заработал второй пусковой комплекс с гостиницей, а 24 декабря 2001 года — высотная часть со шпилем.

Получилось здание с характером. Высота со шпилем — 101 метр, самое высокое вокзальное здание России и Европы. Шпиль на купол водрузил вертолёт Ми-8 — по-другому просто не вышло. Общая площадь комплекса — более 32 тысяч квадратных метров, ежедневно через вокзал проходит больше 16 тысяч пассажиров. Автор проекта — архитектор Юрий Храмов, тот самый человек, чья рука есть и у филармонии на Фрунзе: получилось, что самые узнаваемые общественные здания Самары конца XX века — работа одного мастера. Архитекторы даже заложили в фундамент место под будущую станцию метро «Вокзальная» — с тех пор о ней регулярно вспоминают как о «построенной, но ждущей своего часа».

Главный сюрприз — наверху. Смотровая площадка в куполе на высоте около 95–100 метров даёт почти панораму в 360 градусов: под ногами исторический центр, от Волги до Безымянки. С 2021 года экскурсии на площадку проходят в рамках проекта «Вокзалы России» — туда уже поднялись более девяти тысяч человек. А в 2016 году внутри комплекса освятили храм Смоленской иконы Божьей Матери — вера вернулась в то самое место, откуда за 150 лет до этого паровозные гудки «тревожили покойников».

Что ещё стоит знать

Планы переехать вокзал. Изначально его хотели построить за 2,5 версты от центра, в пригороде, — но в итоге город получил станцию прямо при себе, и площадь Революции стала парадным подъездом к железной дороге.

Изначально его хотели построить за 2,5 версты от центра, в пригороде, — но в итоге город получил станцию прямо при себе, и площадь Революции стала парадным подъездом к железной дороге. Смотреть, а не переезжать. Через самарский вокзал в разные годы проезжали Никита Хрущёв и Алла Пугачёва — а Есенин, как выяснилось, был здесь «жильцом», а не транзитом.

Через самарский вокзал в разные годы проезжали Никита Хрущёв и Алла Пугачёва — а Есенин, как выяснилось, был здесь «жильцом», а не транзитом. Близнец живёт в Оренбурге. Вокзал де Рошефора там уцелел до наших дней и даже получил статус объекта культурного наследия России — в Самаре же до старого «дворца» дошли только фотографии.

Вокзал де Рошефора там уцелел до наших дней и даже получил статус объекта культурного наследия России — в Самаре же до старого «дворца» дошли только фотографии. Реконструкции с характером. Старый вокзал перестраивали трижды — в 1900, 1914 и 1930-х годах, каждый раз под текущие запросы времени.

Старый вокзал перестраивали трижды — в 1900, 1914 и 1930-х годах, каждый раз под текущие запросы времени. Второй очереди всё ещё нет. Её планировали начать к чемпионату мира по футболу в 2018 году, но стройка так и не стартовала.

Вместо эпилога

Вокзал станции Самара — редкий случай, когда город получил два «лучших здания» в одной и той же точке: дворец итальянского ренессанса на кладбищенской окраине в 1876-м и небоскрёб со шпилем на Комсомольской в 2001-м. Между ними — сто двадцать лет пассажирских ожиданий, встреча императора и десять дней Есенина в бронированном вагоне. И если у старого вокзала судьба сложилась как у человека: дворец, коммуналка, забвение, снос, — то у нового получилась роль, которую он тянет до сих пор: самый высокий вокзал Европы, из купола которого город виден целиком — от Волги до Батракских заливных лугов, куда в далёком 1875-м и пришли первые рельсы.