Самарцев опросят о введении платных парковок

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Ранее решение о нововведении было отложено.

Теперь, как заявляют власти губернского центра, платные парковки о вовсе могут в Самаре так и не появиться. Это зависит от мнения горожан.

"Замечания губернатора Дмитрия Азарова и жителей были обоснованными. Прежде чем вводить платные парковки, нужно увеличить количество общественного транспорта. Также необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры, в том числе созданием дополнительных парковочных пространств. Необходимо провести серьезную подготовительную работу. Поэтому в 2021 году платные парковки вводить в Самаре не будут. И, конечно, важно мнение жителей. Будем проводить опрос. Если большинство будет против — платные парковки не введут, - рассказал 63.RU руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.