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Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу

14 сентября 2021 11:24
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Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного открытию Ледового Дворца, на территории г. о. Самара с 13:00 до 20:00 15 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской от улицы Маяковского до улицы Полевой.

Также на вышеуказанном участке улицы Молодогвардейской с 08:00 до 20:00 15 сентября 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 13:00 до 20:00 15 сентября 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92) будет организовано по скорректированной схеме.

Подробнее с временными  схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

 

Теги: В центре внимания Дворец спорта ледовый дворец перекрытие дорог

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