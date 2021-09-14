Самарцам рассказали, где в очередной раз перекроют дорогу

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного открытию Ледового Дворца, на территории г. о. Самара с 13:00 до 20:00 15 сентября 2021 года будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской от улицы Маяковского до улицы Полевой.

Также на вышеуказанном участке улицы Молодогвардейской с 08:00 до 20:00 15 сентября 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 13:00 до 20:00 15 сентября 2021 года движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92) будет организовано по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.