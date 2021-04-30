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Самарцам напоминают о правилах использования средств индивидуальной мобильности

30 апреля 2021 09:40
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Самарцам напоминают о правилах использования средств индивидуальной мобильности

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят: самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, мноколеса и иные аналогичные средства передвижения.  

Количество подобных скоростных средств с наступлением теплых дней стремительно растет.

     В этой связи региональная Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на тот факт, что средства индивидуальной мобильности – не игрушка! Об этом должны всегда помнить родители, приобретая ребенку самокат, гироскутер и другие средства передвижения, а также, сами взрослые, которые зачастую следуют на данных средствах по проезжей части.

Важно отметить, что такой электротранспорт может быть опасным, а именно развивать значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. 

В настоящее время активно развивается система проката самокатов. Следует знать, что существуют определенные виды электротранспорта, к которым может относиться как маломощный самокат, так и скоростной электросамокат, для которого необходимо наличие специального права управления. Так, для управления двух- или трехколесным ТС с двигателем мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт необходимо иметь водительское удостоверение категории М. При езде в обязательном порядке необходимо находиться в застегнутом мотошлеме и защитной экипировке.  

Областная ГИБДД настоятельно рекомендует пользователям мобильных устройств не выезжать на проезжую часть и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

    При этом не менее важно объяснить детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания. Необходимо сформировать у них понимание, что неукоснительное соблюдение данных правил – поможет избежать участия в дорожно-транспортных происшествиях.

С точки зрения Правил дорожного движения передвигающийся на средствах индивидуальной мобильности считается пешеходом и подчиняется правилам для пешеходов:

  • 1. Передвигаться на СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на специально отведенных   для катания площадках.
  • 2. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.
  • 3. Выезжать на СИМ на проезжую часть дороги нельзя.

Будьте бдительны и внимательны!

Теги: ПДД самокат скутер транспорт электросамокат

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