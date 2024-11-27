Самарский минтранс обвинили в дезинформации о ситуации на М-5

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Грузоперевозчики отреагировали на новые сообщения минтранса Самарской области о возможном введении ограничений для движения фур по плотине Жигулевской ГЭС. В социальных сетях они заявляют со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор», что никаких ограничений собственник федеральной дороги не планировал в ближайшее время и не планирует, пишет Обоз.инфо.

«Связались сейчас с отделом эксплуатации ФКУ «Поволжуправтодор». Информацию об ограничениях не подтвердили», – говорится в одном из сообщений в телеграм-чате трассы «Обход Тольятти» и в социальной сети «ВКонтакте» на странице министерства.

Водители также опровергают информацию о заторах на М-5. По их словам, дорога находится в удовлетворительном состоянии, транспорт двигается в рабочем режиме в обоих направлениях. «Минтранс Самарской области вводит водителей в заблуждение», – резюмировал представитель грузоперевозчиков, подписывающийся ником «Маршал Тольятти».

Стоит отметить, что в дни, когда министерство сообщало о возможном введении ограничений 21 ноября и 26 ноября, «Обозрение» мониторило интернет-карты и также не фиксировало каких-либо заторовых ситуаций на М-5 в районе Тольятти и Жигулевска. На данный момент никаких проблем также не наблюдается.

Областному министерству напомнили также, что регион не является собственником М-5, соответственно не может принимать никаких решений об ограничениях проезда по этой трассе.