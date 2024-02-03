Самарские власти оказались не заинтересованы в покупке «Ласточек»

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Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев рассказал о перспективах закупки в регион новых «Ласточек». Оказалось, что это возможно только после выработки имеющегося парка электричек, а причина — незаинтересованность области, пишет 63.ру.

— Самарская область пока не проявляет активность в этом вопросе. При такой ситуации обновление парка возможно только начиная с 2032 года, — рассказал Вячеслав Дмитриев.

По словам начальника КбшЖД, сроки зависят от заинтересованности области. В 2024 году Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании ожидает поставку 72 двухэтажных вагонов для формирования поездов № 63/64 сообщением Тольятти — Самара — Санкт-Петербург и № 391/392 Челябинск — Москва.

Сейчас «Ласточку» сняли с маршрута, а в конце ноября заменили на пятнадцати рейсах старым составом. Сами поезда ломаются редко, но из-за постоянной активной эксплуатации то и дело оказываются на ремонте.

— Заменять их на электропоезда серии ЭД-4М приходится при проведении планового ремонта каждые 25 тысяч километров, это в среднем 1 раз в два месяца каждый из трех электропоездов подлежит ремонту. Здесь стоит отметить, что «Ласточки» очень востребованы и эксплуатируются все три без резерва, решением вопроса является только увеличение парка подвижного состава, и ОАО «РЖД» готово это сделать, но необходимо заручиться поддержкой Самарской области в готовности оплачивать аренду дополнительных электропоездов, чего нет, — заключил начальник КбшЖд.