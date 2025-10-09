Самарские самолеты LA-8 планируют выпускать в Малайзии

184

В Куала-Лумпуре планируется создание сборочного производства легких самолетов LA-8, вместимостью восемь мест. Инициатором проекта выступает Самарское научно-производственное объединение.

По словам владельца предприятия Сергея Алафинова, решение связано с санкционными ограничениями: ранее LA-8 собирали из импортных комплектующих, поставки которых стали затруднены. Замена деталей отечественными аналогами невозможна из-за сертификации самолета в Германии и Канаде.

Открытие производства в Малайзии позволит снять существующие ограничения и обеспечит выход на рынок Юго-Восточной Азии.

Как отметил Алафинов, страна подходит для сборки самолетов благодаря множеству островов, пишет Самара-МК.