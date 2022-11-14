Самара стала восьмым городом в РФ по уровню качества общественного транспорта

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Компания SIMETRA, центр компетенций в области транспортного планирования, проанализировала работу транспортных систем в 84 городах России и составила третий по счету рейтинг качества общественного транспорта. Он выходит ежегодно с 2020 года и оценивает сотни показателей систем общественного транспорта.

В этом году в рейтинг качества общественного транспорта аналитики впервые включили Москву и Санкт-Петербург, но вне общего зачета — из-за существенных отличий возможностей этих мегаполисов от других российских городов. Кроме того, в рейтинг вошли 6 новых городов.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

Пермь. Поднялась со второго места, потеснила лидера предыдущего рейтинга — Екатеринбург. Новокузнецк. Шестое место в 2021 году. Екатеринбург. Первое место в 2021 году. Казань. Третье место в 2021 году. Ижевск. Четвертое место в 2021 году. Нижний Новгород. Пятое место в 2021 году. Новосибирск. Девятое место в 2021 году. Самара. Седьмое место в 2021 году. Красноярск. Тринадцатое место в 2021 году. Кемерово. Восемнадцатое место в 2021 году.

Таким образом, в первую десятку списка, в которой преимущественно оказываются крупные мегаполисы, впервые попали Красноярск и Кемерово, а сам рейтинг возглавила Пермь.

Прошлогодний лидер зачета, Екатеринбург сейчас замыкает топ-3, эта позиция подчеркивает системные проблемы, влияющие на общее состояние качества городского транспорта.

Из топ-10 выбыл Волгоград, ухудшение позиции связано во многом с противоречивой тарифной политикой и сложностями вокруг магистральных маршрутов. Красноярск вошел в десятку лидеров в том числе благодаря прошедшему в прошлом году массовому обновлению парка городского электротранспорта и развитию троллейбусной сети.

«Одна из задач рейтинга — объективно оценить состояние систем общественного транспорта среди городов России, выделить ключевые преимущества, недостатки и болевые точки как в каждом отдельном случае, так и по стране в целом. Это поможет выработать решение отраслевых проблемы и качественно улучшить состояние общественного транспорта», — говорит Владимир Швецов, генеральный директор компании SIMETRA

В число городов с наименее качественными системами общественного транспорта вошли Оренбург, Махачкала, Нальчик, Благовещенск, Курган, Пенза, Ставрополь, Грозный, Владикавказ, Астрахань.