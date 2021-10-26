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Салоны трамваев и троллейбусов в Самаре оснащают рециркуляторами воздуха

26 октября 2021 15:11
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В результате в салон поступает уже очищенный от вредоносных микроорганизмов воздух.

В транспортные парки начали поступать рециркуляторы воздуха. Первым среди перевозчиков новое оборудование закупило муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление».

Для очистки и обеззараживания воздуха, профилактики бактериальных и вирусных инфекций, которые распространяются воздушно-капельным путем, салоны трамваев и троллейбусов оснащают такими устройствами. Сегодня в рейс уже отправились трамваи маршрутов № 1, 4 и 18, оборудованные рециркуляторами.

Принцип действия данных рециркуляторов основан на том, что воздушный поток при помощи вентилятора проникает во входное отверстие корпуса, после чего попадает в зону ультрафиолетового излучения (установлен ультрафиолетовый диод), где проходит обеззараживание. В результате в салон поступает уже очищенный от вредоносных микроорганизмов воздух.

Как отмечают специалисты, такие рециркуляторы, в отличие от больших приборов открытого типа для обеззараживания, кварцевания поверхностей, полностью безопасны для человека, животных и растений. Попадания прямых УФ-лучей нет, поэтому ожогов кожи или слизистых оболочек не возникнет.

К 15 ноября планируется установить 45 комплектов, а к 30 ноября оснастить оставшийся подвижной состав.

Степень очистки, которую способен обеспечить прибор, рассчитывается из площади помещения и мощности самого аппарата. К доставленной партии прилагаются паспорта каждого устройства.

Для эффективной работы мощности закупленного оборудования достаточно.

Несмотря на то, что перевозчики принимают дополнительные меры защиты транспортных парков, использование масок от начала и до конца поездок не отменяется! 

Кроме составления протоколов, наложения административных штрафов, с осени прошлого года в Самаре допустима остановка транспортного средства до тех пор, пока в салоне абсолютно все не будут в средствах защиты органов дыхания. Антимасочников просят выйти на ближайшей остановке.

 

Фото:   администрация Самары

 

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