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С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина
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С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина

28 июня 2024 14:01
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С 29 июня по 7 июля электрички из Самары и Тольятти не будут останавливаться на платформе имени Валерия Грушина

Остановку отменили в связи с принятием мер по антитеррористической безопасности.

В Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что с 29 июня по 7 июля 2024 года электрички на участке Самара – Жигулевское Море – Тольятти не будут делать остановку на платформе имени Валерия Грушина. Это связано с необходимостью принятия полного комплекса мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что 6 и 7 июля между Самарой и Тольятти пустят «Грушинский экспресс», пишет СитиТраффик.

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