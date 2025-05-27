С 1 июня запустят вечернюю "Ласточку" из Тольятти до Новокуйбышевска

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Подробности рассказали в пригородной пассажирской компании.

В воскресенье, 1 июня, маршрут электрички "Ласточка" № 7130/7129 продлят до Новокуйбышевска. До наступления лета электричка курсировала только до Самары.

Так, с 1-го числа жители региона смогут добраться до конечной станции Новокуйбышевская. Из Тольятти поезд будет отправляться ежедневно в 20:56, в Самару он прибудет в 22:51, а на конечной окажется в 23:17.

По пути от Самары до Новокуйбышевска будет 3 остановки - Парк дружбы народов, Соцгород и Липяги, пишет Сова.