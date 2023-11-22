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РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

22 ноября 2023 11:02
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РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

Самая большая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО (такую скидку можно получить, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП) зафиксирована в Москве (45,9% водителей имеют максимальную скидку), Санкт-Петербурге (41,9% водителей), Московской области (41,2%), Ленинградской области (39,5%) и Пермском крае (38,8%). Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев со ссылкой на данные рэнкинга регионов за скользящий год с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Наименьшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, зафиксирована в Чеченской республике (всего 3,2% автовладельцев имеют максимальную скидку), Республике Дагестан (3,8%), Республике Ингушетия (5,1%), Республике Тыва (5,3%) и Республике Калмыкия (10,1%).

“В среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ, то есть тех, кто много лет подряд не становится виновником ДТП, составила почти треть -  30,2%. Доля таких автовладельцев в регионе характеризует ситуацию с аварийностью в регионе в целом: очевидно, что большое количество автовладельцев региона, которые ездят аккуратно, не совершая ДТП, не только снижает аварийность в регионе в целом, но и стимулирует всех ездить более безопасно. В регионах же, где доля безаварийных водителей низка, существует системная проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо высоки риски мошеннических действий”, - пояснил Евгений Уфимцев.

 

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