Россиянам упростили оформление договора купли-продажи автомобилей

238

Сервис «Авто.ру» облегчил процесс составления договора купли-продажи автомобиля. В нем появилась возможность автоматически перенести в документ данные о машине из просмотренного объявления или по госномеру. В автозаполнение входят марка автомобиля, его модель, год выпуска, мощность двигателя, цвет кузова, пробег и цена, сообщает издание Lenta.ru.

«Мы знаем, насколько волнительным может быть процесс оформления сделки с автомобилем. Ведь это важное событие, которое случается не каждый день. Поэтому мы разработали решение, которое не только экономит время пользователей, но и помогает избежать ошибок. Начиная с выбора хорошего экземпляра на „Авто.ру“ и отслеживания его эксплуатации в Гараже до продажи. Автозаполнение ДКП становится еще одним элементом комплексного решения по цифровизации ключевых моментов, связанных с владением автомобиля», — цитируют журналисты директора по продукту «Авто.ру» Антона Юхневича.

При этом при заполнении договора через аккаунт продавца в него подгружаются данные о ПТС, СТС и номере VIN. После автоматизированного и бесплатного заполнения документа участникам сделки остается указать стоимость машины и свои паспортные данные, пишет Ура.ру.