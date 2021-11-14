Российские железные дороги готовы к проверкам QR-кодов у пассажиров

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Об этом заявил замглавы компании Дмитрий Пегов. Он напомнил, что посадка в поезда уже давно осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми оборудованы составы, позволят в режиме онлайн провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, в том числе к порталу госуслуги.

В Госдуму внесены проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Предполагается, что нормы будут действовать до 1 июня следующего года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, передает Радио Маяк.