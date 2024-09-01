Расписание речных теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября

С понедельника 2 сентября Самарское речное пассажирское предприятие внесет изменения в график движения теплоходов по Волге на линиях Самара - Рождествено, Самара - Зольное, Самара - Винновка и Самара - Гаврилова поляна, пишет Самру.ру.
Речной транспорт традиционно переходит на осеннее расписание.
Расписание теплоходов Самара - Рождествено
со 2 сентября 2024
|ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ
|САМАРА
|РОЖДЕСТВЕНО
|ОТПРАВЛЕНИЕ
|ОТПРАВЛЕНИЕ
|Ежедневно
|-
|06:00
|Ежедневно
|06:00
|07:00 Проран
|Ежедневно
|07:00
|08:00
|Ежедневно
|08:00 Проран
|09:00 Проран
|Ежедневно
|09:00
|10:00
|Ежедневно
|10:00 Проран
|11:00 Проран
|Пт-вс
|11:00
|12:00
|Ежедневно
|12:00 Проран
|13:00 Проран
|Пт-вс
|13:00
|14:00
|Ежедневно
|14:00 Проран
|15:00 Проран
|Пт-вс
|15:00
|16:00
|Ежедневно
|16:00 Проран
|17:00 Проран
|Ежедневно
|17:00
|18:00
|Ежедневно
|18:00 Проран
|19:00 Проран
|Ежедневно
|19:00
|20:00
|Ежедневно
|20:00 Проран
|21:00
|Ежедневно
|
21:00
|-
Расписание теплоходов Самара - Гаврилова поляна
со 2 сентября 2024
ежедневно
|Самара
|Оси
пенко
|Поляна Фрунзе
|Пляж
пол.
Фрунзе
|Подгоры
|Гаври
лова поляна
|Подгоры
|Пляж
пол.
Фрунзе
|Поляна Фрунзе
|Оси
пенко
|Самара
|От.
|От.
|От.
|От.
|От.
|Пр.
|От.
|От.
|От.
|От.
|От.
|Пр.
|7:45
|8:10
|8:55
|9:10
|9:45
|10:00
|10:05
|10:25
|10:50
|11:05
|11:40
|12:00
|16:00
|16:25
|17:15
|17:30
|18:05
|18:20
|18:25
|18:45
|19:10
|19:25
|19:55
|20:15
Расписание теплоходов Самара - Винновка
со 2 сентября 2024
|Дни
|Самара
|Сред.Пляж
|Ниж.Пляж
|Шелех-меть
|Винновка-монастырь
|Шелех-меть
|Ниж.Пляж
|Сред.Пляж
|Самара
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Пн-чт.
|8:15
|8:30
|8:45
|9:20
|-
|-
|9:30
|10:15
|10:30
|10:45
|Пт-вс.
|8:15
|8:30
|8:45
|9:20
|10:20
|13:15
|14:15
|15:00
|15:15
|15:30
|Ежедн.
|16:00
|16:15
|16:30
|17:05
|-
|-
|17:15
|18:00
|18:15
|18:30
Расписание теплоходов Самара - Зольное
со 2 сентября 2024
ежедневно
|Сама
ра
|Пол. Фрунзе
|Ширя
ево
|Бога
тырь
|Солн.
поляна
|Зольное
|Солн.
поляна
|Бога
тырь
|Ширя
ево
|Пол. Фрунзе
|Сама
ра
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6:10
|7:25
|8:10
|8:30
|9:30
|11:05
|11:25
|11:45
|12:15
|14:00
|14:40
|14:55
|15:10
|16:25
|17:10
|17:30
|18:30
|20:00
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-