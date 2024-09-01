Расписание речных теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября

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С понедельника 2 сентября Самарское речное пассажирское предприятие внесет изменения в график движения теплоходов по Волге на линиях Самара - Рождествено, Самара - Зольное, Самара - Винновка и Самара - Гаврилова поляна, пишет Самру.ру.

Речной транспорт традиционно переходит на осеннее расписание.

Расписание теплоходов Самара - Рождествено

со 2 сентября 2024

ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ САМАРА РОЖДЕСТВЕНО ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ Ежедневно - 06:00 Ежедневно 06:00 07:00 Проран Ежедневно 07:00 08:00 Ежедневно 08:00 Проран 09:00 Проран Ежедневно 09:00 10:00 Ежедневно 10:00 Проран 11:00 Проран Пт-вс 11:00 12:00 Ежедневно 12:00 Проран 13:00 Проран Пт-вс 13:00 14:00 Ежедневно 14:00 Проран 15:00 Проран Пт-вс 15:00 16:00 Ежедневно 16:00 Проран 17:00 Проран Ежедневно 17:00 18:00 Ежедневно 18:00 Проран 19:00 Проран Ежедневно 19:00 20:00 Ежедневно 20:00 Проран 21:00 Ежедневно 21:00 -

Расписание теплоходов Самара - Гаврилова поляна

со 2 сентября 2024

ежедневно

Самара Оси

пенко Поляна Фрунзе Пляж

пол.

Фрунзе Подгоры Гаври

лова поляна Подгоры Пляж

пол.

Фрунзе Поляна Фрунзе Оси

пенко Самара От. От. От. От. От. Пр. От. От. От. От. От. Пр. 7:45 8:10 8:55 9:10 9:45 10:00 10:05 10:25 10:50 11:05 11:40 12:00 16:00 16:25 17:15 17:30 18:05 18:20 18:25 18:45 19:10 19:25 19:55 20:15

Расписание теплоходов Самара - Винновка

со 2 сентября 2024

Дни Самара Сред.Пляж Ниж.Пляж Шелех-меть Винновка-монастырь Шелех-меть Ниж.Пляж Сред.Пляж Самара Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Пн-чт. 8:15 8:30 8:45 9:20 - - 9:30 10:15 10:30 10:45 Пт-вс. 8:15 8:30 8:45 9:20 10:20 13:15 14:15 15:00 15:15 15:30 Ежедн. 16:00 16:15 16:30 17:05 - - 17:15 18:00 18:15 18:30

Расписание теплоходов Самара - Зольное

со 2 сентября 2024

ежедневно