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Расписание речных теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября

1 сентября 2024 10:43
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Расписание речных теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября

С понедельника 2 сентября Самарское речное пассажирское предприятие внесет изменения в график движения теплоходов по Волге на линиях Самара - Рождествено, Самара - Зольное, Самара - Винновка и Самара - Гаврилова поляна, пишет Самру.ру.

Речной транспорт традиционно переходит на осеннее расписание.

Расписание теплоходов Самара - Рождествено
со 2 сентября 2024

ДНИ ОТПРАВЛЕНИЯ САМАРА РОЖДЕСТВЕНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ
Ежедневно - 06:00
Ежедневно 06:00 07:00 Проран
Ежедневно 07:00 08:00
Ежедневно 08:00 Проран 09:00 Проран
Ежедневно 09:00 10:00
Ежедневно 10:00 Проран 11:00 Проран
Пт-вс 11:00 12:00
Ежедневно 12:00 Проран 13:00 Проран
Пт-вс 13:00 14:00
Ежедневно 14:00 Проран 15:00 Проран
Пт-вс 15:00 16:00
Ежедневно 16:00 Проран 17:00 Проран
Ежедневно 17:00 18:00
Ежедневно 18:00 Проран 19:00 Проран
Ежедневно 19:00 20:00
Ежедневно 20:00 Проран 21:00
Ежедневно

21:00

 -

Расписание теплоходов Самара - Гаврилова поляна
со 2 сентября 2024
ежедневно

Самара Оси
пенко		 Поляна Фрунзе Пляж
пол.
Фрунзе		 Подгоры Гаври
лова поляна		 Подгоры Пляж
пол.
Фрунзе		 Поляна Фрунзе Оси
пенко		 Самара
От. От. От. От. От. Пр. От. От. От. От. От. Пр.
7:45 8:10 8:55 9:10 9:45 10:00 10:05 10:25 10:50 11:05 11:40 12:00
16:00 16:25 17:15 17:30 18:05 18:20 18:25 18:45 19:10 19:25 19:55 20:15

Расписание теплоходов Самара - Винновка
со 2 сентября 2024

Дни Самара Сред.Пляж Ниж.Пляж Шелех-меть Винновка-монастырь Шелех-меть Ниж.Пляж Сред.Пляж Самара
Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр.
Пн-чт. 8:15 8:30 8:45 9:20 - - 9:30 10:15 10:30 10:45
Пт-вс. 8:15 8:30 8:45 9:20  10:20 13:15 14:15 15:00 15:15 15:30
Ежедн. 16:00 16:15 16:30 17:05 - - 17:15 18:00 18:15 18:30

Расписание теплоходов Самара - Зольное
со 2 сентября 2024
ежедневно

Сама
ра		 Пол. Фрунзе Ширя
ево		 Бога
тырь		 Солн.
поляна		 Зольное Солн.
поляна		 Бога
тырь		 Ширя
ево		 Пол. Фрунзе Сама
ра
Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб.
- - - - - - - - - 6:10 7:25 8:10
8:30 9:30 11:05 11:25 11:45 12:15 14:00 14:40 14:55 15:10 16:25 17:10
17:30 18:30 20:00 - - - - - - - - -

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