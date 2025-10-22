Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре

113

В Самаре накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в этом году отмечается 26 октября, поздравили с профессиональным праздником представителей транспортной отрасли.

«В этом году Трамвайно-троллейбусное управление – одно из старейших транспортных предприятий Самары – отметило 110-летний юбилей, и я уверен, что когда-то отметит и 150 лет! Потому что трамваи и троллейбусы остаются самым удобным и экологичным видом транспорта. Трамвайно-троллейбусное движение в Самаре обязательно продолжим развивать. Спасибо вам за верность профессии, за то, что даже в самые сложные годы вы остались на своих постах и смогли сохранить предприятие. Ваша работа – это непростой, ответственный и важный для всего города труд. Желаю профессиональных успехов и обычного человеческого счастья. Чтобы на работу шли с радостью и с еще большим удовольствием возвращались домой»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Наградами и подарками были отмечены более 70 человек, среди которых водители пассажирского электротранспорта, кондукторы, начальники и инженеры депо, мастера участка тяговых подстанций, техники-операторы, слесари, диспетчеры, ревизоры, специалисты по охране труда, сотрудники службы энергохозяйства и др.

В ходе награждения были отмечены ветераны Трамвайно-троллейбусного управления.