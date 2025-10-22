Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре покрасили крышу цирка
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Проект дальнейшего восстановления Хлебной площади разработают в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.35
-0.01
EUR 94.67
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре

22 октября 2025 20:41
113
Работников городского пассажирского транспорта поздравили в Самаре

В Самаре накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в этом году отмечается 26 октября, поздравили с профессиональным праздником представителей транспортной отрасли.

«В этом году Трамвайно-троллейбусное управление – одно из старейших транспортных предприятий Самары – отметило 110-летний юбилей, и я уверен, что когда-то отметит и 150 лет! Потому что трамваи и троллейбусы остаются самым удобным и экологичным видом транспорта. Трамвайно-троллейбусное движение в Самаре обязательно продолжим развивать. Спасибо вам за верность профессии, за то, что даже в самые сложные годы вы остались на своих постах и смогли сохранить предприятие. Ваша работа – это непростой, ответственный и важный для всего города труд. Желаю профессиональных успехов и обычного человеческого счастья. Чтобы на работу шли с радостью и с еще большим удовольствием возвращались домой»,
 – сказал глава города Самара Иван Носков.

 Наградами и подарками были отмечены более 70 человек, среди которых водители пассажирского электротранспорта, кондукторы, начальники и инженеры депо, мастера участка тяговых подстанций, техники-операторы, слесари, диспетчеры, ревизоры, специалисты по охране труда, сотрудники службы энергохозяйства и др.

 В ходе награждения были отмечены ветераны Трамвайно-троллейбусного управления.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
116
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
137
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
179
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
252
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
210
Весь список