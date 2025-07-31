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Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей
Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей
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Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей

31 июля 2025 16:59
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Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и повышает ряд действующих. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, будут увеличены около полутора десятков сборов, имеющих отношение к автомобилистам. К примеру, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается с 800 до 1,2 тыс. рублей. Внесение изменений в выданный ранее паспорт обойдется в 525 рублей вместо 350 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) повышается втрое: до 1,5 тыс. рублей в бумажном варианте и до 4,5 тыс. рублей на пластиковом носителе.

Среди прочего стоимость выдачи водительского удостоверения увеличится вдвое и составит 4 тыс. рублей за права старого образца и 6 тыс. — за нового. Пошлина за выдачу госномеров вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В три раза увеличатся пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) с внесенными в нее изменениями (до 4,5 тыс. рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3 тыс. рублей).

Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты в размере 500 рублей. Устанавливается госпошлина за выписку из госреестра транспортных средств в размере 50 рублей (сейчас услуга предоставляется на безвозмездной основе). Пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям составит 15 тыс. рублей, пишут "Известия".

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