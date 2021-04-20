Пропускная способность Ново-Садовой в Самаре увеличится почти в полтора раза

140

Стало известно, сколько машин смогут проехать по Ново-Садовой после строительства там новой двухуровневой развязки. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

— Расчетная перспективная интенсивность движения по Ново-Садовой будет достигать 95,5 тысячи автомобилей в сутки. Сейчас она составляет почти 60 тысяч машин, и участок пересечения с Советской Армией с таким количеством не справляется, — рассказал директор службы заказчика и застройщика Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Дешевых.

Рабочие приступили к строительству развязки в феврале 2021 года и уже столкнулись с рядом трудностей. В частности, оказалось, что проект эстакады нуждается в доработке. К такому выводу подрядчики пришли после начала работ по перекладке коммуникаций.

Из-за строительства развязки движение по основному ходу Ново-Садовой перенесут на дублеры, которые будут готовы уже к концу мая. При этом общественный транспорт на участке продолжит ходить. Более того, его количество увеличится, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com