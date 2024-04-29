Проезд по новой дороге у Тольятти с мостом через Волгу будет платным

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Власти установили, что проезд по новой дороге «Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу» будет платным для всех. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Самарской области. Проезд станет платным через 29 дней после начала эксплуатации новой дороги. Ездить по ней можно будет только за деньги до 16 октября 2039 года, пишет Самара-КП.

В качестве альтернативы есть и бесплатные маршруты, напомнили в облправительстве. В частности, это трасса М-5 и подъезд к ней от Ульяновска.

Протяженность новой платной дороги составит более 99 километров, на ней будет четыре полосы. На протяжении дороги будет восемь мостов, 18 путепроводов.