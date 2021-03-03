Пригородный поезд сообщением Сызрань-1 – Кузнецк вернется в расписание с 7 марта

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Для улучшения межрегиональных транспортных связей и повышения качества обслуживания пассажиров с 7 марта возвращается в расписание пригородный поезд по маршруту Сызрань-1– Кузнецк.

Пригородные поезда №6585/6587 Сызрань-1–Кузнецк, №6588/6586 Кузнецк – Сызрань-1 будут курсировать ежедневно по следующему расписанию (время московское):

- с 7 марта 2021 года пригородный поезд №6585/6587 Сызрань-1 (отпр. 17:30) – Кузнецк (приб. 19:48).

- с 8 марта 2021 года пригородный поезд №6588/6586 Кузнецк (отпр. 3:38) – Сызрань-1 (приб. 5:53).

Назначение пригородного поезда Сызрань-1– Кузнецк позволит обеспечить безопасность пригородных пассажирских перевозок в южных районах региона и улучшить транспортное обслуживание не только жителей Ульяновской области, но и соседних областей – Пензенской и Самарской.

Ознакомиться с полным маршрутом поезда, оформить проездные документы можно в пригородных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».