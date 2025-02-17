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Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд

17 февраля 2025 13:40
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Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд

Правительство разрешило применять биометрию для посадки граждан на поезд, закрытое тестирование сервиса планируют провести в 2025 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

Применение такой системы разрешено при наличии возможности у перевозчика. Другие способы посадки на поезд сохранятся.

Россияне смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы, пишет Газета.

Биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги, отметил Григоренко.

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