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После футбольного матча «Крылья Советов» - «Торпедо» будет подан дополнительный транспорт

29 июля 2022 15:17
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Команды сыграют на поле стадиона «Солидарность Самара Арена».

31 июля 2022 года в 18:30 состоится футбольный матч МИР Российской Премьер-лиги сезона-2022/23 между командами «Крылья Советов» (Самара) и «Торпедо» (Москва). Команды сыграют на поле стадиона «Солидарность Самара Арена».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12, 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Кроме того, к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до пос. Мехзавод, пос. Управленческий, пос. Красная Глина и мкр. Крутые Ключи.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Напоминаем, что на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара Арена» начали работать выездные окна МФЦ, где можно оперативно оформить Карту болельщика.

Обращаем внимание: чтобы ускорить процедуру оформления Карты болельщика, необходимо заранее заполнить заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги».

График работы мобильных центров на стадионе:

29.07.2022: 

Gate-3 – с 10:00 до 19:00 (5 окон);

30.07.2022: 

Gate-1 – с 09:00 до 21:00 (16 окон), 

Gate-2 – с 09:00 до 21:00 (15 окон), 

Gate-3 – с 09:00 до 21:00 (20 окон);

31.07.2022: 

Gate-1 – с 09:00 до 20:00 (16 окон),

Gate-2 – с 09:00 до 20:00 (15 окон),

Gate-3 – с 09:00 до 20:00 (20 окон).

 

Фото:   администрация Самары

 

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