По улице Победы/улице Средне-Садовой в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы по улице Победы/улице Средне-Садовой на территории Самары с 00:00 9 сентября 2022 года до 05:00 12 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта по улице Средне-Садовой – в районе дома № 78 по улице Победы.

Более подробно с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.