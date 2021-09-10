По улице Молодогвардейской в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Автопарада Авторадио», приуроченного ко Дню города Самары, с 12:00 до 16:00 12 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Полевой.

В указанный период общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 24, 92) будет следовать по скорректированным схемам.

Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.