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По улице Молодогвардейской в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

10 сентября 2021 17:45
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В  связи с проведением «Автопарада Авторадио», приуроченного ко Дню города Самары.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением «Автопарада Авторадио», приуроченного ко Дню города Самары, с 12:00 до 16:00 12 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Полевой.

В указанный период общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 24, 92) будет следовать по скорректированным схемам.

Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

 

 

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