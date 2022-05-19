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По площадкам «Ночи музеев – 2022» в Самаре будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус

19 мая 2022 21:46
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Такой способ передвижения между площадками стал популярным.

В ближайшие выходные в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022». Арт-площадки города представят посетителям свои культурные программы. Акция «Ночь музеев» стартует 21 мая в 13.00. До 18.00 проводится детская программа, с 18.00 – основные мероприятия, в том числе и на пешеходной улице Куйбышева. 22 мая некоторые площадки также продолжат свою работу. Подробная программа здесь.

В прошлом году во время «Ночи музеев» впервые были запущены бесплатные экскурсионные автобусы по основным точкам акции. Такой способ передвижения между площадками стал популярным, поэтому автобусы снова отправляются в путь.

21 мая с 15.00 до 23.30 с интервалом 15 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «площади Дзержинского» будут курсировать 5 специальных автобусов.

Автобусы пойдут по Ново-Садовой, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе, Комсомольской, Водников, Крупской, обратно по Алексея Толстого, Комсомольской, Фрунзе, Венцека, Галактионовской, Льва Толстого, Спортивной, Красноармейской, Самарской, проспекту Ленина и Ново-Садовой.

Остановки автобуса: «Самарский филиал Третьяковской галереи, пл.Сельского хозяйства (ул.Самарская), Самарская площадь, ул. Красноармейская (ул.Самарская), Филармония, ул.Ленинградская, ул.Венцека (ул.Фрунзе), площадь Дзержинского, ул.Высоцкого (ул.Ленинградская/ул.Галактионовская), ул.Льва Толстого (ул.Галактионовская), Железнодорожный вокзал, музей им. П.В. Алабина, ул.Вилоновская (ул.Самарская), Самарская площадь, пл.Сельского хозяйства (ул.Самарская), ул.Челюскинцев (пр.Ленина), «Самарский филиал Третьяковской галереи».

Схему движения и остановочные пункты экскурсионных автобусов также можно посмотреть на карте «Ночи музеев». Ее можно получить на площадках акции и в информационном центре, который будет работать на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Электронная версия карты размещена по ссылке

 

Фото:  администрация Самары

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