Главные новости:
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 42
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
Активность Солнца внезапно выросла и может достичь второго максимума
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Дорогу на переулке Водителей отремонтировали в Самаре
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Россиянам заблокировали платежное приложение в Турции
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
Вячеслав Федорищев рассказал, на что потратят деньги от продажи Представительства Самарской области
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В Самарской области завершается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме

3 октября 2025 11:25
105
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме

Аналитики Авито опросили автовладельцев из Самары и узнали, как они готовят свои автомобили к зимнему сезону. Оказалось, что большинство начинают подготовку в октябре и в среднем планируют потратить на это около 20 000 рублей.

Когда и как готовят машину

Почти каждый второй (45%) автовладелец из Самары начинает подготовку автомобиля к зиме в октябре. В сентябре этим занимаются 20% опрошенных, а 15% — еще раньше. В ноябре к таким процедурам приступают 12%, но почти никто не проводит подготовительные работы в декабре — это слишком поздно. 

Большинство манипуляций хорошо знакомы всем водителям: 58% меняют летние шины на зимние, 30% — проверяют тормозную жидкость, 33% — моторное масло. В топ-5 популярных процедур также вошли балансировка колес и проверка зарядки аккумулятора. Примечательно, что женщины чаще балансируют колеса (32% против 26%), а мужчины — проверяют зарядку аккумулятора (32% против 20%).

Сколько тратят на подготовку

В среднем подготовка автомобиля к зиме обходится жителям Самары в 20 000 рублей. Однако 27% автовладельцев планируют уложиться в сумму до 5 000 рублей, ограничиваясь только самыми необходимыми расходами. 29% готовы вложить в это дело от 5 000 до 10 000 рублей, 16% — от 10 000 до 25 000 рублей. Больше этих сумм готовы потратить 28% опрошенных. В основном это молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет (35%). 

Большинство планирует купить зимнюю омывайку (54%). Еще 44% собираются потратиться в этом году на зимние шины. Также среди популярных позиций в списке покупок — и антифриз (33%), чистящая щетка (33%), скребок для льда (30%) и лопата для чистки снега (29%).

Где покупают и обслуживаются

Подобные автотовары, как правило, покупают в специализированных офлайн-магазинах (48%), но доля онлайна постепенно их догоняет. Так, 22% заказывает товары для автомобиля на онлайн-площадках и платформах объявлений, и в основном это молодежь 25-34 лет (33%). 

Половина (51%) проводит подготовительные процедуры в сертифицированных автосервисах, еще 18% — в официальных дилерских центрах. 9% обращаются к специалистам только для сложных манипуляций, но что-то могут сделать и сами — например, заменить щетки стеклоочистителя. А 14% проводят все процедуры самостоятельно, включая замену колес.

