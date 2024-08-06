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Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12

6 августа 2024 10:31
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Обход Тольятти в Самарской области может стать частью трассы М-12

Новая платная дорога в Самарской области может стать частью федеральной автомагистрали.

Перспектива входа трассы "Обход Тольятти" в Юго-Западную хорду сейчас рассматривается. Поводом для обсуждения послужила оценка загрузки новой дороги 63 региона. Пока, напомним, введен тестовый режим. За прошедшее с момента запуска обхода время (а движение было запущено 16 июля) поток машин на этом участке превысил 15 тысяч единиц в сутки. Трафик интенсивный, что позволяет в прогнозах отмечать высокую эффективность обхода Тольятти в составе маршрута Юго-западной хорды – проекта скоростной автодороги, протяженность которой от Самарской области до Краснодарского края составит 2 049 км. Хорда пройдет через 21 регион России, пишет Смотрим.

"Магистраль продолжит трассу М-12 и объединит Урал и южные регионы России. Маршрут пройдёт через Самаро-Тольяттинскую агломерацию, Саратов и Волгоград в Краснодарский край. Рассматривается возможность строительства ответвления от Волгограда в сторону Астрахани и портов Каспийского моря", – сообщили представители «Обхода Тольятти».

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