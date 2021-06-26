Новые троллейбусы ПКТС-6281 "Адмирал" с кондиционерами прибывают в Самару

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Фотографиями с оранжевыми "Адмиралами" делится сообщество "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ | САМАРА" ВКонтакте.

Троллейбусы производят в Энгельсе Саратовской области. Отмечается, что они не имеют аналогов в РФ, пишет sova.info.



Вместимость "Адмирала" - 96 человек, при этом сидячих мест - 33. Он может развивать скорость до 70 км/ч. Троллейбусы будут оснащены видеоконтролем посадки и высадки пассажиров, мультимедийными системами, USB-портами для зарядки гаджетов пассажиров и системой климат-контроля.



До конца июня в Самару должны прибыть 22 современных троллейбуса.

Фото: Сообщество "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ | САМАРА" ВКонтакте