названы цены на скоростную переправу из Самары до Ширяево и Винновки

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Перевозчик назвал стоимость билетов на скоростные суда «Валдай». Они будут курсировать из Самары до Ширяево и Винновки.

Изначально сообщалось, что проезд будет стоить 600 рублей. Однако итоговые расценки оказались гораздо выше. Более того, они будут зависеть от дня недели.

— По будням цены на билеты до Ширяево и Винновки стоят 800 рублей, по выходным — 1100 рублей. Водная прогулка на «Валдае» стоит 1000 рублей по будням и 1200 рублей — по выходным, — сообщили в компании «Волга-Трэвел».

Ожидается, что пассажиров начнут перевозить на «Валдаях» 1 июня. Всего будут работать три судна, пишет 63.ру.