Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре

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Строительство новой станции метро «Театральная» потребует перекрытия отдельных улиц и перекрестков. Первым будет участок Ново-Садовой — от Первомайской до Полевой. Об этом в интервью 63.RU сообщил руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

— Планируется ограничить движение на участке Ново-Садовой от Первомайской до Полевой 12 сентября, и скорее всего, это продлится до конца строительства метро. Но дорога не будет полностью перекрыта. Мы оставим одну полосу для движения транспорта — по направлению «в город». Это щадящий вариант. Мы вместе с коллегами из Минстроя, подрядчиками строительства метро, представителями других профильных ведомств не раз выезжали на место, обсуждали, как организовать движение. И выбрали такой наиболее щадящий вариант. Где-то строители ужались, где-то мы пошли на уступки. Думаю, что такая схема организации движения не будет слишком болезненной для города. Улица Полевая останется действующей. Пока, — сказал Сергей Маркин.

По его словам, автобусы пустят по другим улицам.

— При движении в центр города маршруты № 23, 47, 50 и 297 будут объезжать перекрытый участок по улицам Первомайской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, в обратном направлении — по Галактионовской, Чкалова, Ленинской и Первомайской, — пояснил глава дептранса.

«Театральная» завершит первую линию метро в Самаре. Новую станцию построят на улице Галактионовской, около Оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями.