Я нашел ошибку
Главные новости:
Из-за роста заболеваемости коронавирусом работодатели стали чаще переводить персонал на удаленку
Из-за роста заболеваемости коронавирусом работодатели стали чаще переводить персонал на удаленку
Представители туриндустрии заявили о значительном спаде бронирований туров в Крым
Представители туриндустрии заявили о значительном спаде бронирований туров в Крым
Губернатор обсудил с руководителем ГК «Берег» вариант разрешения конфликта по строительству на Пятой просеке
Губернатор обсудил с руководителем ГК «Берег» вариант разрешения конфликта по строительству на Пятой просеке
В ДТП в Самаре пострадал десятилетний ребенок
В ДТП в Самаре пострадал десятилетний ребенок
За выходные в Самарской области задержали 52 пьяных водителя
За выходные в Самарской области задержали 52 пьяных водителя
Почти 3 тысячи детей отдохнули этим летом в детских лагерях Куйбышевской ЖД
Почти 3 тысячи детей отдохнули этим летом в детских лагерях Куйбышевской ЖД
ДТП в Сызранском районе: 3 погибших, 1 пострадавший
ДТП в Сызранском районе: 3 погибших, 1 пострадавший
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре

29 августа 2022 10:10
100
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре

Строительство новой станции метро «Театральная» потребует перекрытия отдельных улиц и перекрестков. Первым будет участок Ново-Садовой — от Первомайской до Полевой. Об этом в интервью 63.RU сообщил руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин.

— Планируется ограничить движение на участке Ново-Садовой от Первомайской до Полевой 12 сентября, и скорее всего, это продлится до конца строительства метро. Но дорога не будет полностью перекрыта. Мы оставим одну полосу для движения транспорта — по направлению «в город». Это щадящий вариант. Мы вместе с коллегами из Минстроя, подрядчиками строительства метро, представителями других профильных ведомств не раз выезжали на место, обсуждали, как организовать движение. И выбрали такой наиболее щадящий вариант. Где-то строители ужались, где-то мы пошли на уступки. Думаю, что такая схема организации движения не будет слишком болезненной для города. Улица Полевая останется действующей. Пока, — сказал Сергей Маркин.

По его словам, автобусы пустят по другим улицам.

— При движении в центр города маршруты № 23, 47, 50 и 297 будут объезжать перекрытый участок по улицам Первомайской, Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, в обратном направлении — по Галактионовской, Чкалова, Ленинской и Первомайской, — пояснил глава дептранса.

«Театральная» завершит первую линию метро в Самаре. Новую станцию построят на улице Галактионовской, около Оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре снова временно ограничат движение
25 августа 2022, 10:16
В Самаре снова временно ограничат движение
Это связано с проведением спортивного мероприятия – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам. Транспорт
691
Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение
12 августа 2022, 09:34
Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение
Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Транспорт
1118
В центре Самары временно ограничат движение
11 августа 2022, 09:37
В центре Самары временно ограничат движение
Общественный транспорт, в частности автобусные маршруты №№ 61, 207, 247, 261, будут двигаться по скорректированной схеме. Транспорт
1438
В центре внимания
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
29 августа 2022  10:10
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
90
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
29 августа 2022  09:49
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
120
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
772
В Самаре продолжается ВолгаФест: еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО
27 августа 2022  13:50
В Самаре продолжается ВолгаФест - еще два дня набережная ждет гостей: ФОТО
875
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам.
26 августа 2022  17:32
Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается
763
Весь список