Названа дата возобновления движения трамваев по Ново-Садовой в Самаре

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Проезд закрыли 29 апреля из-за капитального ремонта путей. Власти обещали, что уложатся в два месяца, но до окончания работ еще далеко.

По данным руководителя городского департамента транспорта Сергея Маркина, уже завершен монтаж контактной сети трамвая, уложены два стрелочных перевода на узловой станции Барбошина Поляна, выполнено устройство ливневой канализации, полностью уложена рельсошпальная решетка на всех 12 переездах. Чиновники обещают, что к 1 сентября рабочие уложат рельсы и шпалы на оставшихся участках и движение откроют, пишет 63.ру.