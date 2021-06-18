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Направление Москва — Самара вошло в топ-20 у тех, кто выбирает вагоны класса «люкс»

18 июня 2021 12:35
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направление Москва — Самара вошло в топ-20 у тех, кто выбирает вагоны класса «люкс»

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил рейтинг популярных направлений среди путешественников, которые выбирают мягкие вагоны и вагоны класса «люкс». Анализировались данные по билетам, оформленным для поездки в период с 1 июня по 31 августа.

На первом месте по популярности в люксовых и мягких вагонах этим летом находится направление Москва — Санкт-Петербург. Каждый восьмой билет в данных категориях вагонов приобретается для путешествия между двумя столицами. Средний чек за такое путешествие равен 6 185 рублям в одну сторону.

На втором месте в рейтинге на лето сейчас направление Москва — Казань с долей 3,7%. Средний чек за билет в люксовые и мягкие вагоны по этому направлению составляет 6 743 рубля.

Замыкает тройку направление Москва — Анапа. Доля этого направления чуть меньше — 3,6%, а средний чек — 14 061 рубль в одну сторону.

Также около 14 тысяч в среднем платят за билеты в мягкие и люксовые вагоны на направлениях Москва — Симферополь, Москва — Новороссийск, Москва — Адлер, Москва — Лазаревское. А рекордсмен рейтинга по среднему чеку — это направление Москва — Сочи, где за каждый оформленный билет на лето заплатили в среднем 15 498 рублей.

Помимо перечисленных направлений, в рейтинг попали направления Москва — Нижний Новгород, Москва — Петрозаводск, Москва — Самара, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Кисловодск, Сочи ¬— Ростов-на-Дону, Москва — Брянск, Санкт-Петербург — Самара, Москва — Саратов, Москва — Воронеж, Москва — Белгород и Москва — Пенза. 

Теги: люкс поезд путешествия

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