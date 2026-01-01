На автомобили и прицепы в РФ проиндексирован утильсбор с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года утильсбор на автомобили и прицепы проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы, сообщает РИА Новости. Размер повышения для легковых машин зависит от объема и мощности двигателя.

Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

При этом, из-за нового утильсбора в Россию навсегда перестанут поступать автомобили Toyota.

Алексей Морозов Газета.ру

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости