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На всех станциях самарского метрополитена установлены рециркуляторы воздуха

27 октября 2021 17:08
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Заранее были определены зоны, в которых сейчас уже функционируют рециркуляторы.

К сегодняшнему дню новое оборудование появилось на всех станциях метрополитена – не менее 3-х аппаратов на каждой. Закупка и работы по монтажу были организованы в кратчайший срок. Заранее были определены зоны, в которых сейчас уже функционируют рециркуляторы. Прежде всего, выбраны входные группы – вестибюли с автоматическими терминалами по продаже жетонов и пополнения транспортных карт, а также кассовые помещения, где персонал метро постоянно контактирует с пассажирами. Кроме того, об очистке воздуха с помощью рециркуляторов позаботились в комнатах дежурных по станциям – в них ежедневно бывают все сотрудники метрополитена, занимающиеся обслуживанием инфраструктуры (тоннельных сооружений, оборудования и т. п.). В этих зонах отмечается наименьшая естественная циркуляция воздуха, поэтому его обеззараживание – необходимая процедура с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Всего на станциях смонтировали 36 комплектов отечественного производства (изготовлены на «Горьковском заводе аппаратуры связи имени А.С. Попова», которое более 100 лет в данной отрасли).

Через вентилятор воздух попадает в аппарат, прогоняется и выходит обратно уже обеззараженным благодаря тому, что внутри рециркулятора имеется дуговая ультрафиолетовая лампа. Она характеризуется высокой производительностью и большим сроком службы. Также приборы снабжены счетчиком наработки часов.

Кроме того, для минимизации рисков распространения не только коронавирусной инфекции, но и гриппа и других сезонных ОРВИ, в метро продолжаются усиленная мойка и дезинфекция подвижного состава, выходящего на «ветку». Для персонала организована прививочная кампания. В настоящий момент полный курс вакцинации завершили 83% сотрудников. Однако, все это не отменяет обязанности носить маски на рабочих местах.

Ужесточен контроль и за соблюдением масочного режима пассажирами. Проверки ведутся не только на входе, у турникетов. Работники предприятия совместно с отделом полиции на метрополитене патрулируют платформы ожидания и поезда, следят за тем, чтобы пассажиры не снимали индивидуальные средства защиты до выхода из метро.

Все вышеуказанные меры, включая установку рециркуляторов, реализуют и остальные перевозчики. Первая партия очистителей воздуха установлена в подвижном составе МП «Трамвайно-троллейбусное управление», накануне в рейс вышли 7 оснащенных рециркуляторами трамваев маршрутов №№ 1, 4, 18 и 3 троллейбуса маршрутов №№ 15, 17. Аналогичные работы ведутся в автопарке предприятия «Самара Авто Газ», выполняющем перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

 

Фото:    администрация Самары

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