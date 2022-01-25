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Это необходимые меры в связи со строительством новой станции метрополитена.
На ряде улиц в историческом центре Самары планируют ограничить остановку транспорта
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На ряде улиц в историческом центре Самары планируют ограничить остановку транспорта

25 января 2022 17:08
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Это необходимые меры в связи со строительством новой станции метрополитена.

Администрация Самары информирует автомобилистов о том, что в феврале – марте 2022 года будет введено ограничение остановки транспортных средств, также будут внесены изменения в период действия ограничения остановки по следующим адресам:

- ул. Арцыбушевская от ул. Полевой до ул. Чкалова;

- ул. Вилоновская от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе;

- ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;

- ул. Красноармейская от ул. Фрунзе до ул. Урицкого;

- ул. Рабочая от ул. Галактионовской до ул. Самарской;

- ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;

- ул. Ульяновская от ул. Чапаевской до ул. Арцыбушевской.

Указанные ограничения вводятся на основании утвержденных схем организации дорожного движения, разработанных Департаментом транспорта Администрации г. о. Самара, в целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности дорог. Вместе с тем, это необходимые меры в связи со строительством новой станции метрополитена в исторической части Самары.

Не актуальные дорожные знаки будут постепенно демонтироваться и согласно ГОСТ заменяться на новые (их порядка 660 на вышеуказанных участках).

Подробнее со схемами можно ознакомиться в Приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

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