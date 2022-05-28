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На Ново-Садовой в Самаре сегодня утром образовалась большая пробка

28 мая 2022 12:40
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На Ново-Садовой в Самаре сегодня утром образовалась большая пробка

Для самарских автомобилистов, чей путь пролегает по Ново-Садовой (а таких немало), утро субботы не заладилось. Огромный участок от Постникова оврага до улицы Гастелло замер в мертвом заторе в направлении "из города".

В 10 часов утра 28 мая сервис Яндекса оценивал плотность движения в городе всего в 3 балла. Но участок Ново-Садовой стал неприятным исключением, окрасившись в багровые тона сильного затора. Рассчитывать на то, что он рассосется в ближайшее время, не стоит. Проехать здесь будет сложно и в субботу, и в воскресенье. Дело в том, что в Самаре продолжается строительство транспортной развязки с эстакадой в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Из-за этого в субботу, 28 мая, и в воскресенье, 29 мая, проезд по улице Ново-Садовой будет перекрыт. Речь об участке от улицы Потапова до улицы Советской Армии, пишет ГТРК Самара.

Ограничения касаются и общественного транспорта, сообщает профильный городской департамент. Автобусы № 50 и 61 объезжают участок работ по ул. Ново-Садовая, ул. Академика Платонова, ул. Ново-Садовая (дублер) и далее по маршруту. Так чт, лучше на трамвае.

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